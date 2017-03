El escolta San Lorenzo buscará en Mendoza una victoria que le permita seguir prendido

Fotos REFERENTES. Marcos Angeleri, Néstor Ortigoza y Matías Caruzzo son tres de los más experimentados en el Ciclón, que necesita ganar esta tarde.

19/03/2017 -

El escolta San Lorenzo se presentará hoy a las 17.15, ante Godoy Cruz en Mendoza, con el deseo de superar la frustración que le produjo su mal inicio en la Copa Libertadores, con derrotas ante Flamengo y Atlético Paranaense, ambos de Brasil.

El conjunto "azulgrana" buscará una victoria que, además de reponerlo anímicamente, le permita conservar su vigor en la lucha por el título y acaso alcanzar la punta si es que el líder Boca Juniors, del que se distancia 3 puntos, pierde posteriormente con Talleres.

La jornada dominguera también contará con la presentación de Racing Club ante Belgrano, en Córdoba, desde las 15. Además jugarán: 17.10, Sarmiento vs. Temperley; 17.15, estudiantes vs. Patronato y 19.20, Olimpo vs. Banfield.

Las penurias vividas en la Libertadores acrecientan las exigencias de San Lorenzo en el torneo local para no horadar la figura de su entrenador, el uruguayo Diego Aguirre, que vive horas de cuestionamiento en Boedo por los malos resultados en el plano internacional y, especialmente, por no darle lugar en el equipo a un ídolo de la hinchada como Leandro "Pipi" Romagnoli.

San Lorenzo le ganó sin brillo a Belgrano de Córdoba (2-1) la fecha pasada y hoy buscará tres nuevos puntos en Mendoza. El "Ciclón", con respecto al último juego por el torneo local, tendrá la vuelta de Fernando Belluschi, por Rubén Botta, y el juvenil Lautaro Montoya sería el lateral izquierdo, relegando al uruguayo Mathías Corujo, y el chileno Paulo Díaz marcaría por derecha.

Godoy Cruz comenzó el año con nuevo DT (Lucas Bernardi) y, por el momento, empató de local con Atlético Mineiro de Brasil en su debut por la Libertadores y le ganó a Rosario Central, de visitante, la fecha pasada.

En el inicio del año, el Tomba, que se desprendió del ecuatoriano Jaime Ayoví (se fue a China) tampoco contó con el goleador uruguayo Santiago García, que hoy reaparecerá en Reserva luego de su frustrado pase a Talleres de Córdoba.

El único cambio que realizará hoy Bernardi será en defensa: Luciano Abecasis ingresará por Walter Serrano.

Los otros partidos

La jornada se abrirá en Alta Córdoba, en cancha de Instituto (el campo de juego del Kempes no está en condiciones), entre Belgrano y Racing.

El local, que perdió el último fin de semana con San Lorenzo 2-1, jugará con Renzo Saravia por Esteban Espíndola; en tanto que la "Academia" presentará a los mismos que golearon 3-0 a Lanús en el Cilindro.

Estudiantes perdió en su debut en la Copa Libertadores 2017 con Botafogo, de visitante, y tendrá su chance de volver al triunfo en el campeonato contra Patronato. Entre los juveniles Juan Foyth y Nicolás Bazzana reemplazarán al suspendido Jonathan Schunke, y el uruguayo Matías Aguirregaray será el lateral izquierdo, por Sebastián Dubarbier. Además, Rodrigo Braña ingresará por Israel Damonte en la zona media.

Patronato, de correcta campaña, jugará en ataque con Alejandro Gagliardi, quien entrará por el expulsado Fernando Telechea.

En Bahía Blanca, Olimpo recibirá a Banfield con el mismo equipo que igualó 1-1 con Colón, en Santa Fe, en tanto que el "Taladro" tendrá el regreso en el arco de Hilario Navarro por el colombiano Mauricio Arboleda.

Sarmiento y Temperley protagonizarán en Junín un duelo clave por la permanencia. El ‘Kiwi’ tendrá dos variantes: Guillermo Cosaro por Lucas Suárez y el uruguayo Hamilton Pereira por Lucas Pérez Godoy.

En la visita, Ignacio Bogino reaparecerá en la zaga central por Alexis Zárate.