Beatriz Salomón: "Si me llaman para hacer Playboy, ¡lo hago!"

19/03/2017 -

Beatriz Salomón se encuentra en uno de sus mejores momentos. Regresó al teatro de la mano de José María Muscari con Extinguidas y redobló la apuesta al asegurar que no tendría ningún problema en posar nuevamente para la revista Playboy.

"Soy lo que soy gracias a Olmedo, él me enseñó a pararme en un escenario, cómo hablar, que no le tuviera miedo, me enseñó la impronta que tengo, puedo olvidarme la letra y agregar cosas y que la gente se ría. Todo tiempo pasado fue mucho mejor. La vida era mejor, había más seguridad", recordó Salomón en una entrevista con el programa "Basta de todo".

En referencia a su trabajo en los ‘80 habló de su paso por la revista Playboy: "Todas lo hicimos en la época de Olmedo, después no volví a posar. Pero si me llaman hoy, ¡lo hago! Ahora no quieren mostrar la cola, yo mostraría. Se puede mostrar, mientras esté todo en donde tiene que estar".

Además, se refirió a la diferencia entre las chicas de su época y las de la actualidad: "Ahora son más agresivas, son tapas de revista, están en un teatro y dicen que sos atorranta, fiestera, gorda o se encama con el productor. Tal vez antes existía eso pero no había escándalos o existían un Olmedo o un Sofovich que marcaban una línea de conducta y no les gustaban estos escándalos".

Junto con Adriana Aguirre, Noemí Alan, Patricia Dal, Silvia Peyrou, Mimi Pons, Sandra Smith, Naanim Timoyko y Pata Villanueva, Beatriz realiza la obra Extinguidas, que a partir del 24 de marzo saldrá de gira: "La gente tiene nostalgia de esos tiempos y cuando ven la obra, entran a un túnel del tiempo".