La infartante foto que se sacó Sol Pérez en Las Termas

Sol Pérez, conocida como “La chica del clima”, por su labor en TyC Sports, paseó por Santiago la esbeltez de su figura. Lo hizo al presentarse, en la noche del sábado, en un boliche situado en el sector sur de la “Madre de Ciudades”.

La joven, que se convirtió en la chica del momento después de exhibir sin pudor su cuerpo en Instagram, se despidió de la tierra de la chacarera con una foto para el infarto: Sol publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se la ve posando de espaldas con una bikini negra y el dique de Las Termas de Río Hondo de fondo. "Chau Santiago", escribió.

Chau Santiago ✈️✈️ Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 2:02 PDT

Enojada con Instagram

No es la primera vez que Instagram censura a alguien famoso. Esta vez, la "víctima" de los límites legales fue Sol Pérez, la infartante "chica del clima" de TyC. Sin embargo, en esta oportunidad, optó por descargarse en la red social y publicó un fuerte mensaje: "Instagram me tenés los hue… llenos, es la segunda foto que me eliminas. La gente de mier... que se toma el tiempo en hacer que a mí me eliminen las publicaciones, ¿no tiene nada más importante que hacer de verdad?".

Y prosiguió con una acusación más grave: "Igual me quedo con lo que importa, Instagram empezá a fijarte mejor los que mandan fotos de su pi... por md y no tanto en el laburo de la gente normal. Los que no quieren mirar mis publicaciones no las miren, yo no me meto en las cuentas de la gente que no me gusta".