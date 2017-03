José María y Pedro Alfonso quieren repetir el éxito EN EL CINE

20/03/2017 -

José María Listorti y Pedro Alfonso se conviertieron en una de las duplas más taquilleras del cine nacional. Luego de que casi un millón de personas vieran"Socios por accidente" 1 y 2 en el cine, están rodando su nueva película, "Cantantes en Guerra".

La película, que se estrenará en las vacaciones de invierno, cuenta la historia de dos cantantes de reggaetón que pelean entre ellos por un lugar en el medio: "Primero eran amigos, pero mi personaje lo caga a Pedro, empiezan a competir, mi personaje tiene una debacle y el otro empieza a crecer", contó José María.

El papel que encarna Listorti es un tanto egocéntrico y maltrata a la gente que trabaja con él. Su caída comienza cuando le hacen una trampa y se difunde un video de él hablando mal de su público.

El personaje de Listorti es también excéntrico y lo describe como una especie de Ricardo Fort. "Nos estamos divirtiendo mucho. Son buenas las repercusiones, la química con Pedro es impecable, lo conozco desde cuando era productor, nos divertidos y lo seguimos haciendo", contó.

El filme se terminará de rodar a mediados de abril, en Salta. José María también es productor y participó de la creación del guión, que arrancaron a escribir el año pasado: "Nos juntábamos, escribíamos, reescribíamos. Ahí canalizo el humor", admitió.

Luego de la película, José María regresará a la conducción de Éste es el show en mayo: "Extraño el programa. Me encanta ir al canal, el contacto con el público, soy bicho de tele, me gusta. En verano me propusieron ir a Carlos Paz, pero no acepté porque quería descansar porque no me tira tanto como la tele o el cine", contó.