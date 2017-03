Ailén Bechara no quiere despedir El verano y para seguir disfrutando del calorcito viajó con su novio al Caribe

22/03/2017 -

Luego de pasar un intenso verano con altas temperaturas, muchas personas festejaron la llegada del otoño. Pero Ailén Bechara viajó al Caribe para seguir disfrutando del calorcito por unos días más.

La mediática se encuentra de vacaciones en el exterior, luego de haber trabajado en la comedia "Sálvese quién pueda", en Carlos Paz, junto con Osvaldo Laport, Fede Bal, Flor de la Ve, Emilio Disi y Virginia Gallardo, entre otros.

En su cuenta de Instagram, compartió con sus cientos de seguidores algunas postales de esta escapada que realizó en compañía de su novio, Agustín Jiménez. La pareja aprovechó para visitar las islas de San Martín y San Bartolomé.

Durante estas vacaciones, Ailén y su pareja pasearon en lancha y disfrutaron de los paisajes paradisíacos de Shellona. De esta manera, aprovecharon para descansar y relajarse.

Tras su separación del bailarín Fernando Bertona, Ailén estuvo un tiempo soltera hasta que decidió apostar nuevamente al amor de la mano de Jiménez, un representante de futbolistas.

"Nos conocimos por un amigo en común, que me decía: ‘loca, tengo un amigo para presentarte’. Pero yo no le daba bola porque todo el tiempo todo el mundo te dice que tiene alguien para vos. No le daba importancia, pero él me insistía, me mandaba fotos y me ganó por cansancio", aseguró la modelo en una entrevista con Pronto.

"Él estaba afuera y recién a los dos meses volvía a la Argentina. Cuando volvió, me llamó y yo de caradura total fui a tomar mate a la casa una tarde. Me animé porque me caía bien y sabía que era de buena madera", agregó la ex azafata de Guido Kaczka.

Con el paso de las semanas, la relación se fue afianzando.