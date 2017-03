Qué dijo Maradona sobre la participación de Rocío Oliva en el Bailando

-

La relación entre Diego Maradona y Rocío Oliva está pasando por un momento, por lo menos, particular, y la distancia ocupa un lugar central en la pareja. Con la rubia entrenando para Excursionistas, no podrán verse muy seguido. Pero eso no es todo: recientemente se confirmó que ella formará parte del Bailando 2017, justo en un momento en el que el "Diez" está enojado con Marcelo Tinelli. En una extensa entrevista con Infama, Oliva habló de todo y aseguró que sigue en pareja con Diego Maradona y que harán todo lo posible por superar las barreras de la distancia para continuar con la relación: "Tengo tantas cosas para hacer, es un año que lo voy a dedicar a hacer las cosas que me gustan. Vamos a arreglar con Diego cómo vamos a hacer para vernos. Con él está todo hablado el tema de la distancia. Cuando los dos podamos nos vamos a ver, si las cosas están bien". Y agregó, para no dejar lugar a dudas: "Estoy con Diego".

Sobre el Bailando, y las posibles repercusiones que podría tener en su relación haber aceptado estar en el programa de Marcelo Tinelli, dijo: "Es un tema que dijimos que lo vamos a hablar personalmente bien. Me dijo ‘bueno, cuando nos veamos hablamos bien’. Fue en un tono normal. Ya fue Junior, ya fue Ojeda, no le sorprende. Sabe que me van a llamar. Yo no estaba segura en otras veces (cuando la llamaron previamente), esta vez sí". Al ser consultada si Diego podría llegar a decirle que elija entre él y el Bailando, contestó: "Hay que renunciar a un amor que uno siente tan fuerte. Somos sentimentales, no podemos estar un día sin hablarnos. Que sea lo que Dios quiera, estoy bien, estoy tranquila".