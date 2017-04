Julián Serrano graba sus discusiones con Oriana

02/04/2017 -

Hablando en la Once Diez sobre su rol como Pedro en "Quiero vivir a tu lado", Julián Serrano reveló que "hay veces que estoy discutiendo con Ori, y me pongo a grabar la discusión para después tenerla y fijarme cómo hablo, cómo modulo, cómo discuto en la vida real... después la borro, obvio, porque es un peligro, yo sé lo que pueden hacer los hackers", aclaró. Como actor, admitió que "actuar de forma dramática... es difícil porque no soy como Pedro, no me peleo nunca con nadie, no grito, no soy de confrontar, pero creo que estamos logrando lo que queríamos".