Roxana Carabajal cantará al ritmo de vidala y chacarera el Himno Nacional Argentino

04/04/2017 -

Roxana Carabajal no duerme desde el momento en que le confirmaron que sería ella quien cantará el Himno Nacional Argentino este domingo, momentos antes de que se largue la carrera de MotoGP.

"Además de estar acompañada por un violinista, le pondré una caja. Algunas partes podría interpretarlas al ritmo de vidalas y otras al son de chacarera y tango", reveló la folclorista santiagueña en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

"Para mí va a ser un desafío muy grande cantar el Himno Nacional Argentino porque sé que es una melodía muy distinta a la que estoy acostumbrada. Me estoy preparando mucho porque no me voy a presentar a cantarlo así nomás porque lo haya cantado en la escuela", dijo.

"Como cantarlo a capella es bastante desafiante la cosa, le voy a agregar una caja vidalera. Tengo las ganas de cantarlo segmentado: pensarlo como una vidala con la caja. En algún momento, si se puede llegar a considerar, tango también, como para hacer también los ritmos identificatorios de nuestro país. Y, por ahí, en el estribillo, hacerlo con ritmo de chacarera", detalló.

Roxana está agradecida con el Gobierno de la provincia quien, a través de la Subsecretaría de Turismo realizó la gestión como una manera de presentar la identidad santiagueña en este evento a nivel mundial que se realizará este fin de semana en Las Termas.

"Nuestro Himno es lo que nos nacionaliza cada vez más, es lo que nos identifica y nos hace sentir, con más fuerza, el sentido de argentinidad que tenemos, cómo amamos nuestro país y cómo lo defendemos", especificó la compositora.

"Los santiagueños somos un pueblo que tenemos una fuerza enorme para defender a nuestra Patria en cada acto de vida que llevamos. Los santiagueños tenemos una identidad muy arraigada y defendemos con convicción nuestra tradición y nuestra cultura", manifestó la cantante quien, según adelantó, llegará a Santiago este jueves para continuar con los ensayos junto con los músicos que la acompañarán este domingo.

"Trascender a nivel mundial, desde Santiago del Estero, es sentir un gran orgullo", resaltó.

DVD en Upianita

Por otra parte, Roxana adelantó que, próximamente, comenzará a grabar un DVD en la Feria Artesanal de Upianita. Allí, dejará registrada, entre otras, diez canciones de su autoría, entre las que se destacan el aire de huayno que dedicó a la Marcha de los Bombos y la zamba "Monte sublime".