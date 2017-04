Lo más cerca de Santiago será en el Orfeo de Córdoba

-

La vuelta de Joaquín Sabina con "Lo niego todo" se corporizará, por ahora, en cuatro ciudades argentinas de la mano de un tour que comenzará el 31 de octubre en el Arena Maipú de Mendoza, el 4 de noviembre estará en el Orfeo de Córdoba y el 8 se hará notar en el Metropolitano de Rosario. La estada más prolongada de Sabina será en el Luna Park de Buenos Aires donde ya agotó las funciones de los días 11, 12, 15 y 16 de noviembre y sacó a la venta cuatro nuevas fechas para 22, 23 y 29 de noviembre y 1º de diciembre. El poeta y escritor Benjamín Prado brindó su opinión acerca de la nueva placa discográfica de Sabina. "Lo niego todo’ está lleno de himnos, como el que le da el título, de emoción, poesía bailable, estribillos adictivos, Joaquín Sabina ha ido muy lejos esta vez, tanto que se ha puesto a su altura y eso es mucho decir. ‘No me importaría que este fuera mi último disco’, me confesó una noche. No lo será, pero la frase sirve para medir lo que supone en su obra y lo que significa para él. Siendo quien es, qué más puede añadirse".

"Si no existiesen las canciones, diríamos que de todas las cosas que vuelan, el tiempo es lo único que no se puede enjaular. Pero existen y algunos, los más grandes, consiguen atraparlo en ellas: por ejemplo, Joaquín Sabina", señaló Prado.