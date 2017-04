National Geographic estrenará su primera ficción

11/04/2017 -

Un día antes que en EE.UU., National Geographic presenta en Latinoamérica la serie protagonizada por Geoffrey Rush. Genius, se centrará en la vida de Albert Einstein, a partir del lunes 24 de abril. La nueva serie está basada en el libro de Walter Isaacson Einstein: "His Life and Universe", adaptado por el escritor Noah Pink. La ficción refleja cómo un empleado de patentes imaginativo y rebelde, que no puede conseguir un trabajo como profesor ni un doctorado, llega a resolver los misterios del átomo y el universo.