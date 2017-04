Ailén Bechara le propuso casamiento a su novio

13/04/2017 -

En noviembre, Ailén Bechara blanqueó su noviazgo con Agustín Jiménez, un joven de 30 años que representa a futbolistas. Días más tarde, la bailarina aseguró: "¿Si convivimos? Estoy todo el día en su casa, pero no vivimos juntos. Me voy a casar con él, obvio, se lo digo siempre". Meses más tarde, la ex participante reafirmó sus ganas de pasar por el altar y dio un paso más. "No puedo más de amor . Te querés casar conmigo?", fue el mensaje que la rubia le escribió a su pareja en su cuenta de Instagram.