Picante cruce entre Nancy Pazos y "Fede" Bal

22/04/2017 -

A pesar de que la escandalosa separación entre "Fede" Bal y "Barbie" Vélez ya data de unos largos meses, continúan las esquirlas. A raíz de que Nancy Pazos pusiera en duda la integridad moral de Bal, cuando se cruzó la semana pasada con su madre, Carmen Barbieri, el joven decidió recrudecer el enfrentamiento con la periodista a través de un tuit. "Me acabo de acordar que ayer a la noche soñé con Nancy Pazos. No, no hay remate", publicó. Y Pazos respondió: "Con razón amanecí con un moretón en el brazo. Seguro me quisiste calmar... (conmigo no chiquito que te quedo grande)". Así, Pazos volvió a dejar en claro qué es lo que piensa del actor luego de la recordada separación con Vélez en los que se habló de "violencia de género".