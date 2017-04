Karina se quebró al contar que sufrió bullying

25/04/2017 -

Son varios los famosos a nivel internacional que revelaron haber sufrido bullying para generar consciencia y terminar con esa problemática. La última en contar su padecimiento fue la actriz británica Kate Winslet. Aquí, en la Argentina, también hay famosos que pasaron por esa mala experiencia.

Karina Jésica Tejeda, más conocida en el género musical como Karina o "La Princesita" de la música tropical es una de ellas.

Se quebró en vivo durante una entrevista íntima en la cual contó detalles del bullying que sufrió durante su adolescencia cuando iba al colegio, al punto tal de que, según reveló, no dormía y temblaba antes de entrar al aula.

"¿Fue para tanto?", le preguntó Gerardo Rozín en "Morfi todos a la mesa" (Canal 7 Santiago del Estero), y la cantante, sin titubear, aseguró: "Sí, fue para tanto. Jamás pensé en exagerar con un tema para tener de qué hablar".

Además, contó que hasta el día de hoy tiene secuelas por el bulliyng que sufrió: "Tengo problemas para adaptarme fácil, para sociabilizarme. Me cuesta arrancar".

"En su momento la pasé bastante mal. Tenía 12 años y fue la etapa en la que pasaba a la secundaria y no eras viva si no decías malas palabras o si no ibas a la esquina del colegio a fumar. Y yo no lo hacía", contó Karina y agregó: "Todo eso duro que sentí me llevó a escribir".

Y reprochó a las autoridades el colegio que no la apoyaron. "Me hubiese gustado sentir su apoyo porque yo no podía dormir en mi casa y llegaba al colegio, ponía la mano en el picaporte y temblaba. No quería entrar. Entraba y me gritaban ‘Acá no hay lugar, buscate una silla, otra mesa’. Y yo iba sola a sentarme a otro lado", relató, conmovida.

"Cuando salió el Facebook, algunas de mis compañeras que me hacían bullying, me buscaron y me pidieron disculpas porque yo les reclamé lo que me hacían", cerró y echó un manto de piedad.

Nuevo disco

Después de tres años, la princesita de la cumbia argentina tiene nuevo material: Mujeres.

El disco contiene 13 canciones, de las cuales tres fueron compuestas por Karina. Además, el último track del álbum es una reversión en castellano del hit de John Legend, "All of me".

"Mujeres" fue grabado, mezclado y masterizado en la Argentina y ya se lo puede conseguir en formato físico en todas las disquerías del país y las plataformas digitales.

Los temas que conforman el nuevo disco de la pareja del "Kun" Agüero son "Lo dudo" (Lucas Sugo), "Borré tus fotos" (Karina Tejeda), "Se te nota" (Alejandro Vezzani), "Te vas" (Alejandro Vezzani), "No soy tu juguete" (Alex Salazar-Enrique Gladín), "Ya te olvidé" (Marco Antonio Solís), "Basta" (Karina Tejeda), "Tu condena" (Claudio Palermo-Javier Vacaflor-Juanjo Zeller), "Tu foto en la mesa de luz" (Lucas Sugo), "Solo en mí" (Maximiliano Gastón Frutos), "El gran león" (Claudio Palermo), "Mujeres" (Karina Tejeda) y "Todo de mí - All of me" (John Legend).