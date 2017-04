Qué dijo sobre Assange: "Julián es un luchador romántico"

25/04/2017 -

En cuanto a su relación con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, la rubia explicó a Le Journal du Dimanche: "Lo conocía por una amiga en común, Vivienne Westwood. Lo visité varias veces cuando fue recibido por la embajada de Ecuador en Londres. Estamos de acuerdo en muchos temas, incluyendo el medio ambiente, que siempre me ha interesado. Aparte de eso, Julián es un luchador romántico, y me encanta por esa razón: trata de liberar al mundo mediante la educación. Pero nuestra relación, extraordinaria, es demasiado complicada y personal para explicar aquí". Recordemos que Assange está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, luego de perder un juicio por extradición a Suecia, donde la Justicia de ese país le reclama por cuatro presuntos delitos sexuales cometidos hace cinco años, acusaciones que él niega. En cuanto a la situación judicial, Anderson dijo: "El término violación es difamatoria. Hasta que se demuestre lo contrario, no hay ningún cargo contra él. Es una estratagema política. Desde un condón se construyó toda una estratagema para extraditarlo a Estados Unidos".

Poderosos

"Julián sabe el nombre de personas muy poderosas que no se detendrán ante nada para desacreditarlo. El necesita protección y Francia sería el mejor lugar. Él, también, es un refugiado", concluyó.