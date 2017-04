Karina Jelinek se separó porque su mundo es incompatible con el de la política

-

Tras su escandaloso divorcio de Leonardo Fariña, Karina Jelinek había apostado nuevamente al amor con Alberto Albi Czernikowski. Pero el romance duró cuatro meses.

"Volví a estar solterita: ¡soy del pueblo otra vez!", aseguró la morocha sobre su reciente separación con el funcionario de Cambiemos.

"Nos dimos cuenta de que no somos compatibles. Cuando una historia comienza, sólo ves a la otra persona. Más allá de la buena relación que teníamos y de la química que hubo desde el primer momento, a él no le gustaba mi mundo... y a mí no me caía bien la política", explicó a Gente. Además, desmintió la existencia de un "contrato": "Nunca hubo tal cosa. Vimos que cuanto más tiempo estuviéramos juntos, más difícil iba a ser la separación. Íbamos a vivir la contradicción de un cariño creciente con diferencias menos llevaderas. Por eso decidimos terminar ahora en buenos términos, sin enojos, como dos personas adultas".

Cuando le preguntaron cuál fue la parte positiva y la negativa de esta relación, Karina contestó: "Lo que no me gusta es la parte fea de esa actividad: las denuncias, las sospechas, las críticas. Siempre se piensa que detrás de cada cosa que hace un político hay algo malo... y puede ser que muchas veces tengan razón".