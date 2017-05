Luis Miguel pagó fianza millonaria y fue liberado

03/05/2017 -

El popular cantante mexicano Luis Miguel recuperó la libertad, luego de pagar una fianza, tras entregarse a la Justicia californiana para responder en una causa por desacato derivada de un incumplimiento de contrato que denunció su ex mánager William Brockhaus.

El cantante pagó una fianza sin revelar el monto y ya se encuentra fuera del precinto policial en donde se presentó para entregarse luego de que el 17 de abril pasado la jueza californiana Virginia A. Phillips ordenó a las autoridades federales que buscaran y detuvieran a Luis Miguel, luego de que por tres ocasiones el artista optara por no comparecer en las vistas judiciales que se celebraban para aclarar su situación económica y ejecutar el pago de una deuda pendiente con quien fuera su representante. De todos modos, hay quienes aseguran que habría abonado una suma cercana a un millón de dólares.

La jueza que lleva el caso indicó que el cantante pagó una fianza de un millón de dólares y ya no está detenido. Sin embargo, debe volver a corte el 11 de mayo y, según la jueza, si el cantante no aparece no habrá otra fianza disponible.

Las audiencias a las que fue citado el cantante y a las que no compareció buscaban indagar por sus finanzas para que pagara el millón de dólares reclamado por su ex mánager.

Durante los últimos días, el artista había mantenido una vida social a los ojos del público en Los Ángeles, donde numerosos seguidores se retrataron con él en los alrededores del hotel Beverly Wilshire.

Brockhaus ganó una demanda contra Luis Miguel por más de 1,4 millones de dólares en agosto de 2016, pero el empresario nunca llegó a cobrar esa cantidad, por lo que presentó otra demanda en Los Ángeles para reclamar a en los tribunales que se embarguen los bienes del artista.

Auto embargado

En enero pasado, la jueza Phillips resolvió embargar un auto de lujo de la marca Rolls Royce del cantante para hacer frente a los cargos en su contra, pero el costo del vehículo no alcanzó para cubrir el costo de lo reclamado por Brockhaus. De acuerdo con lo que consta en los documentos de la corte que ordenó la captura, otra jueza, Jean P. Rosenbluth, había emitido desde el 17 de marzo pasado una orden de comparecencia contra Luis Miguel por desacato. Una decisión tomada luego de que él no asistiera a dos diligencias: una el 16 de febrero y otra el 9 de marzo. En ambas ocasiones, el artista fue notificado personalmente, pero no apareció, como se registró en los hechos descritos por la juez Phillips. Incluso, la magistrada Rosenbluth le pidió al demandante William Brockhaus notificarle sobre la segunda audiencia, algo que según la orden judicial, se cumplió desde el 23 de febrero.

Demanda de Alejandro Fernández

Además, Luis Miguel enfrenta otra demanda por incumplimiento de contrato por no haber concretado una gira de conciertos con el cantante Alejandro Fernández, así como una demanda por falta de pago por un préstamo a Warner Music México por 3.650.000 dólares. El cantante no vive un buen momento. Sin lograr el éxito de años anteriores, trascendió que puso a la venta su yate de 3 millones de dólares (lo compró en 2007) porque su situación económica ya no era la misma que en su momento de gloria. Además, el sobrepeso y un supuesto exceso con el alcohol y otras sustancias, no habrían colaborado en su presente. Pese a la fianza que pagó, por lo que recuperó su libertad, el cantante deberá presentarse nuevamente frente a las autoridades el 11 de mayo.