Luis Miguel ha decidido contar su propia historia

Fotos Luis Miguel revelará todos sus secretos en el 2018. Aún no eligieron al actor que se pondrá en la piel del intérprete.

05/05/2017 -

Luis Miguel ha logrado construir una importante carrera musical. A pesar de su éxito, siempre se mantuvo muy reservado. Ahora, cambió la estrategia y realizará una serie sobre su vida.

"Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar la historia de mi vida", dijo el artista en un adelanto de la nueva ficción original de Netflix.

"Estoy listo para visitar los aspectos de mi pasado que han generado tantas preguntas y especulaciones. Se van a sorprender y recorrerán conmigo este viaje emocional que formó a la persona y al artista que soy", agregó.

La serie estará disponible en América Latina y en España en 2018. Todavía no tiene nombre y falta confirmar al actor principal que se pondrá en la piel del ícono internacional. La producción mostrará la historia desde que era pequeño hasta lograr su fama.

La ficción es creada y producida por Gato Grande, en una alianza estratégica entre MGM y un grupo de empresarios mexicanos.

Esta semana, Luis Miguel fue detenido en Los Ángeles por una demanda de su ex mánager William Brockhaus. Lo liberaron tras una fianza de un millón de dólares.

Además del conflicto legal con su ex representante, el músico tiene un litigio con Warner Music México, compañía que manejó su carrera por años. Al parecer, le debe cerca de 3 millones de dólares. También fue demandado por su colega Alejandro Fernández debido a que canceló un gira mundial que iban a realizar juntos. Aunque a Luis Miguel se lo escuchó decir que no quiere ni ver a Armando Manzanero (81), su compatriota dijo: "Podrá tener todos los problemas que tenga, podrá tener todos los líos que se haya buscado sólo él sabe por qué, pero la calidad que tiene como intérprete no se lo va a quitar nadie".

Consultado sobre las sorpresivas cancelaciones de Luis Miguel durante sus últimas giras, Manzanero opinó que esos conflictos no empañan la carrera del cantante.

Además, descartó la posibilidad de que Luis Miguel esté cerca de terminar con su carrera y hasta le aconsejó que lo llamara en caso de no encontrar solución a sus problemas. ‘Depende del estado que tenga, yo no creo que un señor con esa juventud, con esa fuerza económica que tiene -uno no sabe ni cuánto dinero tiene-, pueda estar en su ocaso y si está en su ocaso que me llame para que yo le programe una vida hasta sin cantar, un yate bonito, pasándola a gusto, bien, la mejor champaña, una señora que lo ame, dos o tres amigos en quien confiar y lo va a pasar maravillosamente", precisó.