Facundo Arana habló de su pelea con Siciliani

07/05/2017 -

Facundo Arana, quien actualmente protagoniza la obra "Los puentes de Madison" junto a Araceli González, no se ahorró detalles sobre el origen de su pelea con Griselda Siciliani.

La relación entre ambos actores se resintió hace cuatro años cuando en una grabación de "Farsantes" (El Trece), en una escena compartida, se produjo un accidente y Grisela terminó con una muñeca fracturada.

"Mi personaje tenía que ir y rescatarla. Y había que planear una pelea con tres tipos. La practicamos 25 veces porque teníamos que hacer movimientos de pelea con todos los implicados", recordó Facundo.

Pero la escena falló. "¿La solté, la solté antes, después, tarde, el piso estaba rugoso, se resbaló...? Lo que sea. Resultó que Griselda quedó en el piso con la muñeca quebrada. Y es una tragedia, porque hay que modificar los libros, la actriz, que encima es bailarina, va a aparecer con el brazo enyesado un montón de capítulos...", contó Facundo.

Mucho se habló de que Facundo Arana no saliera a hacer declaraciones sobre el tema en aquel momento. Ahora explicó su silencio de entonces: "¿Por qué mi silencio? ¡¿Porque a vos te parece que yo tengo que salir a aclarar si fue a propósito o sin querer?!", sostuvo.

Y agregó: "Yo no estoy peleado. No me jode. Me jodería si hablara de Natalia (Oreiro), Eleonora Wexler, Flor Raggi, gente con la que la paso bien. ¿(Griselda Siciliani) dice que no que quiere? ¡Qué me importa!".

Sobre la polémica que desató Griselda Siciliani cuando aseguró en Intrusos que si Adrián Suar no convoca a Fabián Mazzei, el marido de Araceli, para trabajar es porque "no le debe servir para ningún proyecto que tiene", Arana fue contundente: "Fabián Mazzei no trabaja en Pol-ka porque no tiene ganas".

Y se explayó: "Somos pocos y nos conocemos mucho. Tiene las puertas abiertas de Pol-ka porque todo el mundo conoce a Adrián Suar y Fabián es un actor de la gran puta. Entonces, tiene las puertas abiertas no sólo de Pol-ka, sino de todo el medio. Fabián lo sabe y vive tranquilo con eso. Acaba de terminar de hacer la obra La Momia y ahora está ocupándose de un montón de cosas, de las que yo estoy al tanto, pero son de su vida personal".