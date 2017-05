La historia amorosa de Nicole Neumann: su pasado la condena

-

Fabián Cubero habló en varios programas de televisión y confirmó que su pareja con Nicole Neumann se terminó: "Estamos separados hace un mes. Cuando le pregunté si estaba enamorada de otro me dijo que no", resumió el futbolista descartando la presencia de terceros en esta historia.

Sin embargo, minutos después empezaron a sonar nombres como amantes de la modelo y causales de la ruptura sentimental. Primero se habló del empresario Pablo Cosentino, quien está casado con Daniela Urzi y juntos, hicieron una desmentida del romance.

Después se sugirió que el amante de Nicole sería alguien mucho más poderoso: el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Andy Freire. Por supuesto que Freire tampoco se hizo cargo del romance ni de la versión.

El tema es que la relación de Nicole con Cubero nació en 2006 "floja de papeles" y allí el tercero en discordia fue el propio jugador de Vélez, quien también tenía novia y estaba por casarse. La modelo y el futbolista se conocieron en una producción fotográfica súper sexy para medios gráficos. El tema es que tanto ella como él estaban en pareja con otras personas y cuando se conoció la noticia fue un verdadero escándalo.

El problema apareció cuando tanto Sofía Martín Salamanqués -la ex novia de Cubero- como "Nacho" Herrero -el ex marido de Nicole- salieron a acusarlos de haber mantenido una relación clandestina cuando ambos seguían en pareja. "Yo misma lo descubrí con Nicole en el departamento donde convivíamos desde hacía más de un año. Al salir, ella tenía la cara de póker de siempre. Yo digo la verdad: te doy fecha y hora, y vas a ver que no te lo van a poder desmentir", decía Sofía en septiembre de 2006.

El casamiento por civil fue el 17 de diciembre de 2004. Vestidos de blanco y a bordo de un sulky, "Nacho" y Nicole fueron a casarse al Registro Civil de Capilla de Señor, que era el que les correspondía por su domicilio en la chacra.

El 20 de marzo de 2005, otra vez de blanco, pero con un look bien años veinte, llegó el casamiento por iglesia en la estancia La Candelaria, donde sí hubo muchos invitados, fiesta hasta la madrugada, mucho glamour y todos los medios cubriendo el evento.