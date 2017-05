Vuelve "NotiCampi" para dar un toque de humor

13/05/2017 -

Martín Campilongo, "Campi", regresa a la pantalla chica con una nueva temporada de "NotiCampi", segmento paródico de noticiero, donde el cómico es el protagonista absoluto de imitaciones a una galería de personajes atravesados por la actualidad, con nuevas creaciones, una tribuna, más un homenaje al cómico uruguayo Ricardo Espalter, y puede verse de lunes a viernes por la pantalla de Telefé, a la medianoche.

¿Le preocupa que el público pueda saturarse con una segunda temporada?

Le doy bolilla a lo que la gente quiere, presto atención a sus publicaciones en las redes sociales, a los comentarios en la calle. Para este año habrá novedades como la presencia de una tribuna conformada de un modo especial, nuevos personajes como Sampaoli y el ícono del negro de WhatsApp. La escenografía está renovada y vendrán amigos humoristas al piso seguido. Por suerte, el formato breve y el programa del año pasado gustaron mucho.

¿Parte del contenido del programa es a pedido de la gente?

Me fijo, por ejemplo, en qué personajes interesan más y no tengo problemas en hacerlos aparecer más veces en el programa, en general aparecen 4 o 5 por día. Vamos grabando con cierta anticipación los contenidos más atemporales, pero reservamos un segmento para incluir día a día lo que vaya surgiendo, donde por supuesto está la actualidad, cualquier cosa puede pasar durante una jornada en el país y la tarea de edición resulta fundamental para que todo salga bien.

¿Se cansa de interpretar algún personaje?

No, esto es un disfrute, por eso paso en ocasiones más de 12 horas trabajando y sigo feliz y agradecido, lo haría gratis. Diseño a cada uno de ellos y tengo más de 100 personajes listos, en la gatera; pero este año, por ejemplo, habrá un "norcoreano" dentro de la galería de criaturas, porque la realidad lo impone, aunque espero que el panorama cambie y ya no tener que hacerlo más.

¿Continúa confeccionando su vestuario?

No. Delegué la costura por falta de tiempo, o pido a alguien que vaya a las ferias americanas a buscar pilchas, pero el resto de lo que uso, lo hago yo. Como vengo del under y no tenía un peso para subirme al escenario, desde hace más de 20 años fabrico las pelucas, trabajo el látex y el pelo natural, modelo las dentaduras y las máscaras. Ahora tengo un taller en casa y los productores ya saben que me ocupo del aspecto externo de los roles, construyo desde allí.

¿Cómo piensa el humor?

Intento unir desde ese lugar, que todos podamos reírnos frente a lo mismo, sin ofender a nadie, de ahí que lo entiendo como un recurso, una posibilidad de acortar la brecha...¿Cómo era? Ahh, la grieta, aunque el humor también puede servir para profundizarla.