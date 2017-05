Moria Casán: "Scioli siempre fue un macho cabrío"

16/05/2017 -

Pamela David debutó, en la señal América, con "Pamela a la tarde". Y allí estuvo Moria Casán como invitada. Y criticó con dureza a Gisela Berger.

"Scioli siempre fue un macho cabrío. Me encanta que tenga dos minas, para mí tiene más. Soy pro mujer, feminista no agresiva. No pude creer lo de esta chica (por la reacción de Berger cuando él reveló que estaba en la dulce espera). Él se mostró orgulloso de ser padre. Fue una manera de decirle que estaba orgulloso de su paternidad . Y ella... Te quedaste tres meses en La Ñata cuando tu pareja te dice qué cagada, y no quiere tener el hijo, andate ya’, dijo.

Y agregó: "La chica es de cuchillo en liga. Entiendo que pueda estar vulnerada, hacerle creer a la gente que estás en una especie de centro de detención y esto de bebé muerto... ¡callate la boca!".

No conforme con eso, Moria, quien se adjudicó el inicio de la "farandulización de la política", contó que lo llamó a Daniel Scioli para que pudiera dar su versión.

"Hablé con el secretario y le dije sé que Daniel no es de hablar de su vida privada, pero si quiere hablar de otra cosa (en su programa de radio) que esté haciendo..., le dije, pero no llamó".