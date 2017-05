Plantó a Mirtha pero habló en otros programas

16/05/2017 -

Después de unos días de silencio, reapareció Gisela Berger. En el programa "Nosotros a la mañana" hablaban de la ausencia de la modelo en la mesa de Mirtha Legrand, y barajaban la posibilidad de un acercamiento con ex gobernador. Al ver esto, Berger le escribió a Tomás Dente, panelista del programa, para aclarar su situación. La modelo negó los suposiciones del panel y aseguró que la situación entre ellos sigue igual: "No hay posibilidad de nada porque todo sigue igual. Nada ha cambiado. No es posible que me presente con él (Scioli) en ningún lado".

Más tarde, en Los ángeles a la mañana, la periodista Andrea Taboada contó que desde el círculo cercano a Daniel Scioli le habrían ofrecido medio millón de dólares a la modelo por su silencio. Al ser consultada, Berger respondió enfática: "No hay plata que arregle lo que hizo Scioli".