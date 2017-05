Nicole busca ayuda en una filosofía milenaria

Fotos Fabián Cubero y Nicole Neumann en Aeroparque Jorge Newbery junto a sus hijas.

16/05/2017 -

Nicole Neumann (36) y Fabián Cubero (38) se mostraron en público por primera vez después de haber oficializado la separación. El futbolista y la modelo estuvieron juntos con sus tres hijas Indiana (8), Allegra (6) y Sienna (2), ayer por la mañana en el salón vip del Aeroparque Jorge Newbery.

Lejos de parecer enfrentados o enojados, se los vio pendientes de sus hijas y juntos "en familia" tal como ellos mismos habían manifestado que seguirían unidos por las niñas. Según informaron en el programa Intrusos, la modelo viajó a Salta junto a sus tres hijas.

"¿La seguís amando?", le preguntaron al jugador y el futbolista respondió: "Hoy no, porque esta crisis viene de hace un año y ya me he golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz. No la que estuvo conmigo tantos años. Se ve que la crisis que a ella le empezó hace un año la hizo retroceder".

En tanto, ella optó por hacer pocas declaraciones a la prensa y prefirió usar las redes sociales para manifestarse. En Instagram, publicó una foto de un corazón y un llamativo y enigmático mensaje: "Decirle ‘TE AMO’ (puede ser mentalmente o en voz baja), a esa enfermedad, a esa persona, a esa circunstancia dolorosa, es la mejor forma de transformarla. Porque el amor, es lo único que sana. Lo siento, por favor perdóname, por aquello que hay en mí, que ha creado esto. Gracias , TE AMO".

Muchos especularon que estas palabras estaban dirigidas al futbolista. Pero, la empresaria le envió un audio a través de WhatsApp al periodista Tomás Dente, panelista del programa Nosotros a la mañana, para explicarle el significado de esta publicación: "Mi post tiene que ver con la filosofía del Ho’oponopono... No es un ‘te amo’ dirigido a alguna persona en especial. De hecho yo no arreglo por las redes ni comunicaría ese tipo de cosas por las redes, lo hago cara a cara, así que no, no es dirigido a nadie en especial", señaló la ex participante del Bailando 2016.

¿De qué se trata esta filosofía? Es un arte hawaiano antiguo, de origen polinesio con el que se busca la resolución de los problemas a través de la reconciliación y el perdón.

Su traducción sería "enmendar" o "corregir un error" y, de acuerdo con esta filosofía, todo lo que sucede en la vida -un pensamiento, una memoria- es como un "programa funcionando". El Ho’oponopono utiliza técnicas para crear un puente, una simbiótica armonía, entre las tres partes de la mente o el ser: el subconsciente, el consciente y el súper conscientel