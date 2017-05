Todo listo para el arranque de una nueva edición de ArteBA

Hoy 21:48 - Con la presencia de más de 90 galerías, la obra de más de 350 artistas provenientes de veinte países y conferencias a cargo de Marta Minujín y Claudia Fontes, como exponentes del protagonismo del arte argentino en el mundo -a través de documenta y y la Bienal de Venecia, respectivamente-, la 26° edición de la feria arteBA se realizará entre este miércoles y sábado en La Rural. Por primera vez participan en esta edición 23 galerías que nunca antes estuvieron presentes en arteBA -de lugares tan disimiles como Tokio o Kosovo-, una presencia que se completa con espacios provenientes de la Argentina, Alemania, Austria, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, los Estados Unidos, Francia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Para este año, además, la Fundación arteBA, que dirige Alec Oxenford, prevé un récord de adquisiciones de obras por parte de museos locales e internacionales, una nómina que se engrosa con nombres como el Blanton Museum of Art, de Austin, Estados Unidos; el Dallas Art Museum, LACMA - Los Angeles County Museum of Art, de Los Ángeles; el MACBA de Barcelona, el MOCA Shangai, de China; y el Guggenheim Museum, de Nueva York, entre otros. En representación federal, estarán de la Argentina, adquiriendo obra para acrecentar su patrimonio, el Museo Franklin Rawson, de San Juan; el MUMBAT -Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil-, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, de Córdoba, y el Museo Sívori de Buenos Aires. En la edición anterior, un total de 53 obras de arte de disímiles formatos se incorporaron a museos y empresas que decidieron acrecentar su patrimonio o colecciones en el marco de esta cita ineludible del calendario cultural local. En esta edición, la feria busca hacerse eco de un calendario internacional con significativo protagonismo argentino, como la presencia de Claudia Fontes en el pabellón argentino en la Bienal de Venecia, Marta Minujín con su Partenón de Libros en la prestigiosa exposición documenta Kassel, y Fernanda Laguna, quien tendrá una muestra destacada en el Lacma de Los Ángeles, en el marco del mega evento Pacific Standard Time LA/LA. Dentro del auditorio Open Forum se realizará el ciclo Art Conversations en el que estarán presentes Marta Minujín el miércoles a las 16.30, Fernanda Laguna el jueves a la misma hora, y Claudia Fontes el viernes a las 16.30. Este año, el disparador o lema que sobrevuela el evento sera “Futuro”. A partir de este concepto se despliega la propuesta de Dixit, con un equipo curatorial integrado por la escritora estadounidense Sarah Demeuse y el curador argentino Javier Villa, quienes invitan a explorar una conexión intensificada con el presente bajo el título onomatopéyico “rro”. La programación incluye, además de la exhibición dentro de la feria, una serie de acciones, excursiones e intervenciones que responden a esta necesidad de tocar el presente y celebrar lo absurdo y la imaginación como fuentes de transformación necesaria, en distintos puntos fuera de la feria. Por su parte, el español Agustín Pérez Rubio (director artístico del MALBA) fue convocado para pensar el futuro en el Prime Time del Open Forum, una serie de debates que incluirán a Octavio Zaya, Julieta Aranda y Alejandro Zaera-Polo. En el marco de la feria, que por primera vez se realizará de miércoles a sábado, llegarán al país unos 300 invitados, entre coleccionistas, curadores, galeristas y profesionales del mundo del arte. Como cada año, el público se encontrará con una sección principal, donde 54 galerías desplegarán las más recientes novedades del arte contemporáneo; el sector U-Turn, donde se encuentra el acento más internacional (con curaduría del mexicano Chris Sharp) y la presencia de quince galerías del extranjero; mientras que el acento latinoamericano estará dado, como cada edición, en el espacio Solo Show, a cargo de la curadora Sofía Hernández Chong Cuy. Como cada año, el Barrio Joven reunirá las propuestas más experimentales y audaces de 16 galerías y espacios. En ese ámbito, justamente, se entregará el Premio en Obra, galardón hoy gestionado por Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone que, a través del apoyo desinteresado de coleccionistas y entusiastas del arte, busca estimular el talento creativo joven. Justo en el ingreso al Barrio Joven no pasará inadvertida la instalación “Freelancer” de Eduardo Basualdo, un helicóptero artesanal de casi nueve metros dentro de una estructura que lo contiene, con la capacidad de destruirla: “una criatura inquieta que se abre camino entre las paredes y amenaza con abandonar todo refugio conocido”. La obra promete ser una de las mayores atracciones de la nueva edición de la feria. En la feria 2017 se incorpora como novedad la sección Performance Box que, gracias a la Bienal de Performance, contará con la participación de artistas en vivo, así como la proyección de videos de Alejandro Kuropatwa, Marina Abramovic y otros artistas. La feria arteBA vivirá su tradicional corte de cintas el martes 23 a las 17.30 y será inaugurada al público ese mismo día a las 18.30, mientras que abrirá sus puertas de miércoles a sábado de 14 a 21, en los Pabellones Azul y Verde de La Rural de Palermo (Avenida Sarmiento 2704, CABA). Entrada general $160.