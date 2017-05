Del Sel contó cómo y dónde se gestó la vuelta de MiDaChi

23/05/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

-¿Cómo se gestó el regreso de MiDaChi?

-Los chicos ("Dady" Brieva y "Chino" Volpato) fueron a visitarme a Panamá (donde Miguel se desempeñaba como embajador de la Argentina en ese país). Allí fue donde surgió la idea de volver y de hacer un nuevo y gran espectáculo. Después que regresaron a la Argentina, continuamos mensajeándonos o llamándonos por teléfono y la idea de regresar fue tomando forma, comenzó a crecer. En un momento dado les dije que le metíamos para adelante. Yo me fui comunicando con Mauricio (Macri), con mi Presidente avisándole que, por ahí, volvía a MiDaChi y que me dé un par de meses más para que le confirme. Cuando se confirmó todo (de la vuelta del grupo) le avisé todo a Mauricio, hablé a Cancillería y puse una fecha de finalización en la Embajada: el 31 de marzo, y el 1 de abril ya estaba en Santa Fe.

-¿Qué respuesta tuvo de Macri cuando le planteó que iba a ser embajador? -Su respuesta fue: "Primero estás vos y después está la política". Así como él me convocó hace seis años atrás y me planteó participar para ayudar a este cambio, que le tengo una confianza a muerte, también yo me sentía con el mismo derecho de decir me tomo un descanso y volver a lo mío.

-¿Qué primó a la hora de decidir presentar su renuncia?

-Estar solo en Panamá también significa no ver a tus hijas. Estar en política significa estar con una vida mucho más tensa, porque la política en la Argentina es brava. Los partidos opositores, en este caso, se ocupan de ver cómo te destruyen anímicamente para que uno deje. Por suerte, en estos seis años, yo hice mucho por el cambio y por Cambiemos. En este momento, creo, me puedo tomar un descanso, volver a lo mío, volver a divertirme, volver a hacer reír a la gente, volver a estar con mis compañeros de toda la vida, volver a Santa Fe; yo vivo en Santa Fe, estar cerca de mis hijas, volver a una vida mucho más tranquila a la que estuve en estos seis años. Cuando puse en la balanza y el haber cumplido bien mi trabajo en Panamá me he sentido muy tranquilo como para tomar una decisión. En Panamá me ha ido extraordinariamente bien. Realmente, para mi vida, ha sido una experiencia fenomenal. El comercio entre ambos países se amplió. Todas las actividades que se realizaron durante el tiempo que estuve como embajador fue muy bien recibido entre los residentes en Panamá, entre 3000 y 4000 argentinos. Estoy muy feliz por todo lo que se ha hecho durante mi estadía en Panamá.