Iliana: "Me cuesta elegir, pero elijo bien"

26/05/2017 -

¿Cómo vives la experiencia de la gira nacional con "Abracadabra" después del éxito en Carlos Paz?

"Abracadabra" es un producto que nos dio y nos sigue dando gratificaciones en cada lugar que vamos. Lo más lindo que te puede pasar es ver como la familia disfruta de nuestro espectáculo y participa. Ver a un público movilizado con una obra como "Abracadabra", no se logra todos los días. Quienes hacemos "Abracadabra" conformamos un equipo que logró sumar gente muy querida, popular, con un mismo código y que disfrutamos de cada una de las funciones arriba y debajo del escenario. Para mí, que vengo haciendo tantas giras, es un sueño todo lo que nos sucede. Sin quererlo, encuentro productos donde me siento más identificada y que cada vez movilizan más.

¿Cuál es la manera en que concibes tu trabajo?

Perfeccionando el producto hasta el último día y sentirme contenida y apoyada por los compañeros. Nos llevamos súper. Nos reímos desde que empieza hasta que nos volvemos hasta nuestras respectivas casas. Esto me viene pasando desde siempre. Después, extraño los grupos de trabajo, cada uno con sus características. Cuando me preguntan si a quién quiero más, yo les respondo que disfruto con cada uno con todo lo que tiene para darme. Lo que pasa es que el de "Abracadabra" es muy divertido. Es un equipo de gente que trabaja sin parar, que no se queda nunca con lo que, por ahí, resulta efectivo sino que va por más.

Y tiene esa amalgama que se logra con "El Polaco" y Silvina Luna, por un lado con su público, Freddy y Peter, por el otro, y vos que sos marca registrada en la comedia.

Hay para todos los gustos. Viene la abuela, el chiquitito, el adolescente, la mamá, el papá y todos se quedan súper pipones con todo lo que ven. Con "Abracadabra" tenemos demasiadas fans entre las del "Polaco", Flor Vigna y Pedro. La familia disfruta de un gran espectáculo. Estoy agradecida que me sigan eligiendo. Yo doy muchas vueltas a la hora de encarar una temporada. Por un lado, conozco el público, qué le gusta y qué es lo que puede andar. Me cuesta elegir porque no me puedo equivocar. Yo no me puedo permitir mostrarle algo al público y que no quede conforme, porque sería como quemarme. Me cuesta elegir, y creo que vale la pena porque los últimos años, de verdad, todos los productos han sido bárbaros. Me cuesta elegir, pero elijo bien. No se van a sentir defraudados conmigo.

En "Mansión Imposible" y "Enredados" te ha tocado hacer personajes impregnados del humor, aunque en "Abracadabra" sos la mala de la historia.

Frida (el personaje de "Abracadabra") no tiene nada que ver con los anteriores. Frida es la antítesis de cualquier otro personaje que he realizado. Yo suelo hacer los personajes carismáticos, divertidos, benévolos, medio colgados, inocentes o naif. En cambio, Frida es mala, calculadora, rígida, celosa, envidiosa. Todas las cosas feas que te puedas imaginar en un personaje, ese personaje es Frida. Para mí fue un desafío porque nunca había hecho de mala. Frida, junto con los personajes que hacen Freddy Villarreal y Silvina Luna, son el eje del mal. Es una historia, fresca, naif, pura que nos propone volver a Walter Disney.

Ese tono de la comedia blanca, destinada a la familia, tiene que ver con quien te has formado, que es la escuela de tu padre Juan Carlos.

Con "Abracadabra" es un poco volver a ese humor naif que manejaba mi padre. Siempre he intentado volcarme a eso por que es lo que sé, es lo que conozco. Si bien he transitado la revista y alguna que otra cosa subida de tono no es el lugar donde donde me sienta cómoda. Si me siento cómoda en este tipo de género (comedia) porque me refleja esa historia de humor en la que nací y crecí. Me gustan las cosas de muy buen gusto y para la familia.