Oriana Sabatini entre Justin Bieber y "Showmatch"

29/05/2017 -

Oriana Sabatini en medio del éxito tras la presentación de su primer sencillo, Love Me Down Easy, que compuso y produjo en Los Ángeles junto a MDL (productor, entre otras canciones, del hit de Justin Bieber "What do You Mean"), deslumbrará hoy en la gran apertura de "Showmatch" donde lucirá su faceta como cantante y será una de las grandes atracciones esperadas de la noche.

La pista del reality más famoso de la televisión argentina se prepara para recibir a la joven artista que no para de cosechar éxitos. A pocos días del lanzamiento, Oriana logró con su primer single llegar al puesto 17 de la Playlist Viral Global de Spotify y el puesto Número 1 en Argentina, volviéndose así una de las canciones más virales del mundo.

La artista de Babel projects ya tiene más de 1,5 millones de vistas en su primer tema. Con tan solo 20 años, protagonizó el conocido tv show, "Aliados", cantó en los Kids Choice Awards de Nickelodeon y en la avant premier de la remake de la "Bella y La Bestia".

Asimismo, en 2015 fue distinguida por Twitter como la segunda celebrity más mencionada en el Mundo, detrás de Ariana Grande.