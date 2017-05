Cine, teatro y televisión

29/05/2017 -

Con la ficción siempre dando vueltas entre los proyectos, Tinelli asegura que tiene una idea que quiere desarrollar como productor para el año próximo: un unitario para televisión.

Pero, mientras tanto, hay más ideas que se van concretando. Ahora está produciendo una película con Valeria Bertuccelli. "Con Vale y Gaby (Vicentico), su marido, somos amigos hace años y me gustó la idea de convertirme en el productor de su primer filme como guionista y directora. Según como avance todo, va a estrenar a fin de año o el año que viene".

Por Guillermina

Por otro lado, desde que está en pareja con Guillermina Valdés, a Tinelli se lo ve más seguido como espectador de teatro, en las salas comerciales tanto como en las del circuito off.

"Siempre me gustó mucho el teatro. Y ahora es algo que compartimos mucho más con Guillermina. Ella es una fanática del off y descubrimos cosas maravillosas que se están haciendo. Siempre quiero ir a ver más, no sé si algún día se me ocurrirá producir algo, pero por ahora lo disfruto como espectador y valoro mucho todo lo que se hace en ese ámbito, los modos de trabajar. Es como música clásica en medio del ruido".