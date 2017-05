El "sincericidio" hot de Yanina Latorre: "Al Polaco le doy hasta la China"

30/05/2017 -

La verborragia de Yanina Latorre (48) no tiene límites, mucho menos cuando se trata de expresiones de tenor sexual. Buena prueba de ello fue el "sincericidio" que cometió en "Los Ángeles de la Mañana", cuando Ángel de Brito la consultó -junto a otras mujeres presentes en el estudio- respecto de qué participantes del Bailando 2017 le resultaban atractivos. "A mí me gusta Nicolás Paladini. Lo único que le falta es un poquito de swing, también me gustan mucho el Polaco y Federico Bal". Tras escucharla con atención, Naiara Awada, invitada al ciclo, acotó: "Ah, sí. El Polaco". Entonces, sin vueltas exclamó: "¡Al Polaco le doy de acá a la China!".

No se enfiesta

En ese momento, "Nai" hizo gala de su osadía al realizarle una propuesta indecente a Yanina: "Les damos las dos al Polaco. ¿Qué te parece?". Sin embargo, ese fue el límite de Yanina Latorre y le aclaró a Awada: "Ya te dije que no me enfiesto".

Por lo pronto, más allá de los halagos, el "Polaco" continúa feliz y en pareja con Silvina Luna, con quien de hecho está comprometido desde mediados de abril. Mientras que la esposa de Diego Latorre el jueves había negado una crisis de pareja con el periodista deportivo.