Romeo Turrín, sin pelos en la lengua: "Ella se burló de la Justicia"

Luego de que salieran a la luz los audios que probarían su complicidad con su ex marido Nicolás Traut, acusado de robarle más de tres millones de pesos al Estado, hay una nueva voz que apunta en contra de Laura Miller: la de su ex pareja, Romeo Turrín, quien salió sobreseído de una causa en su contra por violencia de género que la cantante le inició luego de ser novios. Entrevistado por Intrusos, Turrín habló de la turbulenta relación que mantuvo con la artista. "Ella se burló y le hizo perder tiempo a la Justicia", reconoció el ex patovica de Ricardo Fort sobre la denuncia de su ex. "Estuve tres años con ella. A los tres meses de la relación ella vino a vivir a La Plata conmigo y ahí empezó la locura. Es una mujer macabra. Hacía escándalos, se desmayaba y está mal psicológicamente", relató.

"Ella manipuló con un embarazo que nunca existió. Me mandó un test con una foto como prueba que la sacó de las imágenes de Google. Es perversa, siniestra y chapeaba con su nombre y apellido". Romeo reconoció que tuvo contactos con otros hombres que fueron pareja de la cantante, entre ellos, con el actor Matías Santoianni.