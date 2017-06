Nicole Neumann contó que "Poroto" aún vive con ella

Fotos "Todavía no se fue. Tiene un cuarto con baño", contó Nicole.

"No es fácil, estoy como puedo", dijo Nicole Neumann sobre el duro momento que está viviendo. Cuando le preguntaron si el jugador de fútbol seguía durmiendo en el sofá, contestó: "Todavía no se fue. Tiene un cuarto con baño y todo donde puede dormir". La empresaria no supo explicar bien el motivo por el que "Poroto" aun sigue viviendo bajo el mismo techo: "Está todo tramitado, pero todavía no se fue. Las chicas ya fueron a ver el departamento al que se va a mudar el papá", indicó.