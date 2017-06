"He tenido momentos lindos y también tragos amargos"

04/06/2017 -

Diez años como solista. ¿Cuál es el balance de este camino iniciado con "La vida" hasta "Hoy"?

Cuando toqué, a los diez años, empezaron a aparecer todas estas ideas de poder ordenar todo lo que había pasado porque, en un momento, uno está en el río y va navegando, pero cuando pasa un tiempo te das cuenta de todo lo que ha pasado en ese camino recorrido. Como balance, fue que decidí preparar tres materiales que forman parte de mi música. Todo ha sido un camino de múchísima alegría y experiencias importantes que ha ido moldeando mi carácter, mi voz, mi forma de ser y de pensar. Hoy, a mis 45 años, tengo una alegría inmensa de haber entregado mi vida a la música, de haberla compartido con grandes amigos, de haberla compartido con la familia, de haber mostrado mi lugar, mi tierra, de haber volado por otros cielos y de volver cuando el corazón tiene ganas. Es un viaje hermoso el que me ha dado la música. Me han pasado cosas muy lindas, como también aquellas que me han hecho pensar, reír y llorar. He tenido momentos hermosos, pleno, llenos de felicidad, con tragos amargos, con tropiezos, con caídas, con retomar las fuerzas para levantarnos, con la tristeza de la pérdida, con la alegría del nacimiento. Las cosas que me pasaron forjaron lo que soy hoy.