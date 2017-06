Marcelo Tinelli: "Necesitaba que alguien venga a salvarme"

Fotos Marcelo Tinelli, anoche en ShowMatch

Hoy 08:23 -

Marcelo Tinelli dejó atónitos a todos los presentes en el estudio de ShowMatch, y a los televidentes del otro lado de la pantalla, cuando se quedó sin voz y tuvo que abandonar el estudio.

Sin embargo, no pasó de un susto y pudo hacer su esperado reingreso cuando le estaban dando la devolución a Christian Sancho. Previamente, Rocío Guirao Díaz y Jay Mammon bailaron sin la presencia del conductor.

"Perdón a todos, me estaba quedando sin voz y se me cerraba la garganta. Gracias al doctor Labonia, gracias Moria, que se mandó, necesitaba que venga alguien a salvarme, no era una joda", expresó el conductor a su regreso.

Luego le preguntó al facultativo por la inyección que le había suministrado. "Es un corticoide que desinflama las cuerdas vocales", explicó el médico, y acto seguido, el conductor retomó el ritmo normal del programa para tranquilidad de propios y extraños. Claro, con algunos problemas en su voz.

"Acá estamos, recuperados ya. Yo no puedo levantar mucho la voz, pero bueno, me van a bancar. Hasta acá llegamos con este súper programa, hecho percha el tipo… Gracias por bancarme, gracias en serio Moria, porque la verdad nunca me pasó una cosa igual. La sensación de que se me cerraba la garganta era una cosa muy fea, y si elevaba la voz me caía. Dije 'me ahogo en cámara', fue una cosa tremenda. Gracias a ustedes por bancarme, a todos, estoy mal de la voz, pero bueno, esperemos estar mejor para el lunes", se despidió estoico, con la poca voz que le quedaba.