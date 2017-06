Cecilia Bolocco irreconocible: ¿qué se hizo en la cara la ex de Menem?

12/06/2017 -

Tiempo atrás, la mano de un retocador digital colocada sobre un mouse hizo clic un poco más allá y terminó borrando el ombligo de Susana Giménez. Ahí no hubo dudas: todo era culpa del bendito Photoshop. Pero, ¿también por esa razón a Cecilia Bolocco se la nota tan distinta en la edición chilena de la revista ¡Hola!?

A 30 años de haberse consagrado como la mujer más hermosa del mundo, la ex esposa de Carlos Menem se ganó la portada del semanario. Y provocó una andanada de comentarios en su país por su nueva imagen.

Que está distinta es innegable. En cambio, la razón es discutible: podría tratarse de un exceso de Photoshop, o bien, de un retoque estético tras una cita con el cirujano plástico y el bótox.

Lo curioso es que en otra revista trasandina que salió a la calle unos días antes, y que también la cuenta en su tapa, el aspecto de "La Chechu" también difiere.

Pero, ¿por qué tanta atención a la figura de la conductora televisiva? Su distinción como Miss Universo en mayo de 1987 es un verdadero orgullo nacional para Chile. El tiempo pasó. Y la mamá de Máximo Menem Bolocco conserva su encanto: ni el Photoshop ni el bótox empañan su belleza. En pareja con el empresario chileno José Patricio Daire, Cecilia se llena de nostalgia al recordar aquella consagración. "Hace poco vi por primera vez las imágenes del concurso y me emocioné mucho, me provocó ternura -le contó a ¡Hola!-. Me siento más parecida a esa niña de Miss Universo que a la que fui después".