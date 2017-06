Tinelli: "No estoy pensando en ingresar a la política"

12/06/2017 -

Poco antes del esperado regreso de ShowMatch, y tras renunciar a su cargo en la AFA y solicitar una licencia de 18 meses en San Lorenzo, Marcelo Tinelli no descartó lanzarse en un futuro como candidato a un cargo político.

Pero el regreso del Bailando 2017 y los primeros cruces mediáticos entre algunas figuras del certamen dejaron atrás aquellas declaraciones. Hasta que el viernes los rumores de un posible desembarco del hombre de Bolívar al mundo de la política volvieron a trascender y terminaron por irritar y enfurecer al reconocido conductor.

Todo comenzó luego de que Ángel de Brito reconociera en el piso de ShowMatch, el viernes, que Mauricio Macri había opinado sobre una hipotética postulación de Marcelo para llegar a la presidencia de la Nación en 2019. "Usted me dijo que hablaron de mí como candidato, ¿candidato a qué?", preguntó Tinelli a De Brito luego de que éste se reuniera con Macri. "A presidente, pero dijo que por ahora no te ve para eso", respondió Ángel.

Entonces, las repercusiones de esos dichos comenzaron a crecer e inclusive en una nota publicada en Perfil se dijo que Tinelli se postularía acompañado por justicialistas y que no piensa competir en las internas del partido que elija.

Al parecer, esos rumores irritaron al presentador, quien por esa razón publicó un duro mensaje en su cuenta de Facebook: "Parece que el decir la frase ‘No lo descarto a futuro’, lleva a un montón de especulaciones y noticias que no son reales sobre mi participación en política", comenzó Tinelli.

Y siguió: "Todo lo que tenga que ver con asumir un rol en el que pueda gestionar para poder cambiar la calidad de vida de la gente, ayudar a los que menos tienen y entregarme a una vocación de servicio, es algo hermoso para mí y no lo descarto en algún momento. De hecho a través de mi Fundación, colaboramos con varias instituciones y personas carenciadas".

Pese a las dudas, el hombre fuerte de El Trece, aclaró: "Hoy en día no estoy pensando en ingresar a la política, ni ahora ni más adelante. Estoy feliz con mi trabajo en mi programa, con mi trabajo en San Lorenzo y con todo lo que hacemos en mi amada Bolívar, en el voley y en diferentes áreas acompañando una gran gestión de mi amigo Bali Bucca. Todo llega a su debido tiempo en la vida. Los quiero y gracias por el apoyo y el amor de tanto tiempo", resaltó. A finales de abril, Tinelli había dicho en una nota para la señal LN+: "(La Política) no es algo que descarto, cosa que para mí ya es importante. Pero creo que si decido hacerlo en algún momento, lo tengo que trabajar mucho, tengo que estudiar, tengo que aprender un montón de cosas que todavía me faltan. Agradezco a todos los que me dicen que lo tengo que hacer en algún momento, pero hoy estoy con la cabeza en esto pero no lo descarto en un futuro’.