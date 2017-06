Natacha Jaitt sorprendida: "Me mató la noticia"

Fotos Los chats sexuales de la mediática con el exjugador de fútbol.

13/06/2017 -

Se mantuvo en silencio, pero sólo por unas horas. Luego de recibir decenas de mensajes de periodistas del espectáculo, Natacha Jaitt rompió el silencio. Pero no lo hizo en ningún programa, diario ni revista: lo hizo en Twitter y por la mañana, luego de, según sus propias palabras, no dormir en toda la noche.

A última hora del domingo se filtraron supuestos chats entre ella y Diego Latorre (47), marido de Yanina Latorre. En ellos se los lee coordinando un encuentro íntimo en un hotel alojamiento.

"No me escribas, te escribo el domingo, cambio y fuera", es uno de los mensajes que, por ejemplo, se puede leer en una de las capturas de pantalla.

Ante esto, el descargo de la morocha fue contundente. "Estoy sin dormir por lo que filtró alguien que manoteó mi tablet el día que no dormí y la dejé 1 segundo en la mesa de un bar. ¡No pienso dar declaraciones!’, escribió Jaitt en Twitter, en alusión a un mensaje que publicó la semana pasada, en el que comentaba que le habían robado su Tablet.

"Mi vida íntima, no. Jamás se filtró nada mío nunca. Así que por esto hablaré en caso necesario, por hijos’, es otro de los mensajes que Natacha publicó en la red social. Además, se refirió a la viralización de un antiguo intercambio de tweets con Yanina (se decían ‘te amo’, entre otras cosas): ‘Ya están los hijos de pu... retuiteando los saludos míos con Yanina. Aflojen. Boe, diviértanse. Es Twitter’.

Por último, y ante las dudas sobre si ella misma había sido quien filtró los supuestos mensajes, Jaitt cerró: "Gente, yo soy honesta. No miento. Eso no quiere decir que deba dar declaraciones a algo que yo no publiqué".