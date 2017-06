El hijo de la "Bomba Tucumana" explota

15/06/2017 -

Después de quedarse sin su compañero José Ottavis y fuera del "Bailando por un sueño", Barby Silenzi regresará a la pista acompañada por Santiago "Tyago" Griffo, el hijo de la Gladys "la Bomba" Tucumana, que en los últimos días "explotó" mediáticamente tras un breve paso por el programa haciéndole el aguante a su mamá.

Silenzi estalló de felicidad ya que temía haberse quedado sin trabajo. "Estaba amamantando y mirando la televisión en el sillón cuando me enteré. Me emocioné y lloré. No lo podía creer", dijo a DiarioShow.

Al mismo tiempo, dio su opinión sobre el joven: "Me parece súper carismático. Lo vi cuando cantó con su mamá. Creo que tiene mucha onda", señaló. Y agregó: "No lo conocía, pero se lo ve muy humilde y eso me encanta".

Según trascendió, desde que Tyago, líder de la banda Trulalá, se presentó en la pista para apoyar a Gladys, Tinelli y sus productores querían que ocupe un lugar en el certamen debido a su simpatía y la repercusión que generó en las redes sociales.

Asimismo, pensaron en Barby, quien se había quedado sin pareja de baile pocos días antes y se encontraba a la espera de algún famoso. Por este motivo, el cantante le vino como anillo al dedo y no dudaron en confirmarlo.

Por su parte, Silenzi manifestó: "Creo que Tyago va a ser la revelación del Bailando. Además, las chicas mueren por él porque es muy lindo. Tiene todo eso a favor".

Cabe resaltar que ambos están solteros y que les gustó saber que serán pareja en el show, inclusive, ella antes de conocerlo tuvo varios elogios para el joven.

Cumbia pop

Respecto de la primera coreografía con la que tendrán que salir a la pista será el próximo ritmo, cumbia pop, ya que por un tema de tiempo no alcanzarán a bailar el disco.

Cabe recordar que Barby tuvo un affaire con su ex compañero Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, quien fue la revelación del año pasado. Habrá que ver si esto se repite con Tyago teniendo en cuenta su estado sentimental y la cantidad de horas que deberán pasar juntos. ¿Será esta vez el amuleto de suerte para su bailarín?

Fuera del certamen

Recordemos que Barby se quedó dos veces fuera del certamen, la primera cuando iba a bailar con "El Polaco", pero su novia Silvina Luna habría influido para que esto no fuera así, ya que ambos habían tenido un romance el año pasado. Mientras que en la segunda, el diputado José Ottavis fue desvinculado abruptamente por faltar a los ensayos.