"A los 26 años perdí un embarazo y lo parí sola en el baño y lo tiré a la basura"

15/06/2017 -

Yanina Latorre habló por primera vez largo y tendido sobre la supuesta infidelidad de su marido Diego Latorre con Natacha Jaitt y contó los distintos dramas que atravesó en su vida. "Pasé por cosas mucho peores. Cuando tenía 26 años Diego jugaba en Boca, yo estaba embarazada de cuatro meses y perdí a mi bebé. Lo parí sola en casa y lo tiré a la basura. A él le avisé cuando volvió porque estaba concentrando, también parí a mis hijos sola porque él trabajaba", contó en un mano a mano con Ángel de Brito. Además, Yanina remarcó que tuvo problemas para volver a quedar embarazada. "Lola me cambió la vida. Hasta que ella llegó fueron tiempos muy duros y no voy a entrar en detalles, yo y mi cuerpo sabemos lo que pasamos para tenerla. Es por eso que no tolero que nadie la lastime". La panelista habló sobre un grave problema de salud que sufrió cuando vivía en México. "Un día se me cayó un dedo. De un día para el otro dejé a los chicos, vino mi mamá a acompañarme, me sacaron el dedo y me pusieron un injerto. Se creyó que era cáncer, no fue fácil", sostuvo y enfatizó: "Hay cosas peores, acá no hay enfermedad terminal, estamos vivos, no hay familia rota porque la familia sigue, la pareja no sé".