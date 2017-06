La "China" Suarez dijo que los hijos de Vicuña no le dan respiro

16/06/2017 -

Eugenia Suárez habló de su relación con Benjamín Vicuña, los desafíos profesionales y los motivos de su tan criticada delgadez.

"Adelgacé el último tiempo porque no paro un segundo: estoy todo el día con los cuatro chicos yendo de un lado a otro. Con Benjamín acordamos juntos poner siempre la familia por delante. Cuando convivís con una persona y tenés un proyecto en común, de manera natural, vas armando un mismo camino. Nosotros siempre tratamos de que alguno de los dos esté en casa para cuidar a los chicos", detalló en diálogo con la revista ¡HOLA!.

Al mismo tiempo aseguró: "Disfruto del caos que hacen los chicos cuando juegan, me encanta que traigan amigos a casa y adoro cocinarle a cada uno lo que quiere".

Además, si bien conformó una numerosa familia al ensamblarse con los hijos del actor, la actriz se refirió a la posibilidad de sumar un integrante. "No lo descarto porque soy joven todavía, pero no es algo que esté en nuestros planes. Además, si bien Rufi ama los bebés, no soportaría tener un hermanito nuevo: es celosa y me quiere solo para ella", dijo.

La "China" no sólo se detaca como actriz, hace dos años incursionó en el mundo de la moda como diseñadora. Al respecto contó: "No me gusta encasillarme en un solo rol. Prefiero hacer un poco de todo. Soy una mujer muy curiosa, que disfruta de aprender y tener tiempo libre. Eso es lo que más me gusta del cine: me permite estar en casa y ser una mamá presente", remató.