"Pico" Mónaco admitió que tiene ganas de ser padre

17/06/2017 -

La relación entre Juan "Pico" Mónaco (33) y Carolina "Pampita" Ardohain (39) está cada vez más afianzada, y ahora el tenista manifestó su deseo de ser padre.

Pero no dejó bien en claro si ya comenzaron con la búsqueda o no: "Si viene, viene. Pero uno lo tiene que pensar y planificarlo, no es una decisión al azar", dijo Pico.

"Si llega, llega. Uno está enamorado, confía en el amor y esas cosas van sucediendo", cerró al respecto Mónaco, en "Polémica en el Bar", y contó que se lleva muy bien con los hijos de la modelo y el actor chileno Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio.