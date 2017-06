Dalma Maradona le contestó a Dani Alves

18/06/2017 -

Dalma Maradona publicó una carta en las redes luego de que el futbolista Dani Alves criticara a Diego Maradona. Todo comenzó cuando el deportista brasileño tuvo fuertes palabras hacia el Diez: "¿Cuántos Balones de Oro tiene Maradona? No sería para mí un orgullo decir que gané una Copa del Mundo haciendo un gol con la mano", expresó Alves. Dalma, por Instagram, le respondió: "Señor Dani Alves, me dirijo a usted con el fin de explicarle un poco quién es mi papá ya que creo tener el conocimiento que usted no tiene. Es más sano y mucho más inteligente elegir el silencio cuando realmente no se sabe ni de qué ni de quién se está hablando’, fueron algunos los fragmentos que publicó.