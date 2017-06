Fotos Nancy Pazos hizo un comentario picante y Latorre estalló por Twitter

19/06/2017 -

El escándalo que vive Yanina Latorre con su marido, el ex futbolista Diego Latorre hizo que por un momento la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" tuviera un acercamiento a su enemiga y compañera de programa Nancy Pazos, sin embargo parece que la reconciliación está muy lejos. "Acá entramos con todo a Las puertitas del Sr. López... antes de preguntar ¿nadie aquí probó la puntita?", escribió Nancy en Twitter, ironizando con los chats que aparecieron entre el exfutbolista con Natacha Jaitt. Enojada por el comentario, Yanina salió con todo al cruce: "Qué mina de mier...", le respondió. Y frente a ese mensaje, Nancy no se quedó callada: "La que habilitó hablar del tema y reírse del tema fue ella misma. Además pidió que no se le tenga lastima ni piedad", tuiteó. Nancy estuvo anoche en el programa que conduce Guillermo "el Pelado" López, adonde no se privó de hacer ningún tipo de comentarios. Tanto Pazos como Latorre comparten la pista más mediática de la televisión por lo que es de esperar que la guerra continúe.