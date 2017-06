"Su" invitó a Claudia y Diego pediría un bozal legal

23/06/2017 -

Susana Giménez prepara su gran regreso a la televisión el próximo domingo por Telefe con invitados especiales, entre ellos, Claudia Villafañe. Sin embargo, Diego Maradona estaría pensando en presentar una medida cautelar ante la Justicia para que su ex no pueda hablar de él en los medios, lo que suele llamarse "bozal legal". Según contaron en "Pamela a la tarde", el ex futbolista, a través de su abogado Matías Morla, quiere impedir que su ex mujer lo mencione en televisión. Claudia está invitada el domingo a la primera emisión de este año del ciclo.