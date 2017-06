Hoy, Facundo Domínguez homenajeará a Carlos Gardel y a don Argentino Ledesma

-

El cantante santiagueño, Facundo Domínguez, rendirá un homenaje a Carlos Gardel, de quien se recuerda un aniversario más de su trágica muerte en Medellín, y a su compatriota Argentino Ledesma, con motivo de su natalicio. Lo hará hoy, a las 22.30, en Adatise (Libertad Nº 175), donde estará acompañado por el Trío Tango (Ángel Villarreal, Carlos González y Miguel Statello). Como invitado estará René Garzón. También habrá una pareja de baile.

En "Facundo Domínguez íntimo", tal el nombre de su show, interpretará tangos de Gardel ("Por una cabeza", "Anclado en París" y "El día que me quieras"), Ledesma ("Baldosa floja" y "Fumando espero"), Cacho Castaña ("La gata Varela", "Garganta con arena" y "Ojalá que no puedas") y Julio Sosa ("Qué me van a hablar de amor" y "Nada").

Domínguez, cuyas raíces musicales están en el folclore, tomó al tango desde joven, a punto tal de haber interpretado al "Zorzal Criollo" en "La noche que Gardel cantó en Santiago", una obra teatral de José "Machi" Kairuz.

"El año pasado he tenido la dicha de ponerme en la piel de Gardel. He estudiado mucho para tratar de imitarlo, cómo se paraba, miraba, se reía, cantaba y hablaba. Ha sido una historia de amor, basada en un hecho real, que me encantó hacer", destacó en una entrevista con EL LIBERAL.