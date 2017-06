La vedette Flor Marcasoli hará un trío en el Bailando

24/06/2017 -

Flor Marcasoli, la ex de Federico Bal, pasará por el Bailando. Así lo confirmó "El Chato" Prada, quien dijo que la vedette fue convocada por una de las parejas para participar en la "salsa de a tres", pero no anunció de qué pareja se trata. Lo que también aclaró el productor de ShowMatch es que no hay riesgo sobre la participación de Yanina Latorre, ya que corrieron rumores de que se iba del Bailando porque alguien quería convocar para la salsa a Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, la mujer de los escandalosos chats y videos con Diego Latorre.