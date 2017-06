La emoción de Raúl Lavié por actuar en Santiago

25/06/2017 -

Santiago del Estero será el punto final de la extensa gira nacional que realizaron Raúl Lavié y Juan Rodó con el musical "Jekyll y Hyde". Será, para Lavié, un tramo especial de su largo periplo por los caminos de la Argentina, ya que Santiago tiene para él un motivo especial: su esposa Laura es oriunda de nuestra provincia. Con ella vendrá y es aquí donde celebrará, acompañado por sus familiares santiagueños, el éxito de la obra y el magnífico trabajo actoral que desarrolló como John Utterson.

"Mi mujer es santiagueña. A pesar de que nació en Córdoba tiene su familia en Santiago. Va a ser un gusto enorme poder compartir con la familia de mi mujer en este retorno a la fuente", comentó, con inocultable orgullo, el gran Lavié.

"Voy a estar feliz de hacerlo y voy a estar muy emocionado por la circunstancia de terminar este personaje allí, en Santiago del Estero. Voy a disfrutar de mi estadía en Santiago", resaltó a EL LIBERAL.

Duelo por John

Lavié remarcó: "Voy a extrañar el personaje. Pero eso sucederá hasta que uno haga el duelo y olvide y quede en el buen recuerdo de lo que uno ha trabajado a través de los años, pero justamente le ha tocado a Santiago del Estero la culminación de esta gira. Va a ser importante para todos nosotros. Va a ser muy emotivo el hecho de terminar esta gira en Santiago".

"El desarraigarse de un personaje, que ha entrado en nosotros y que lo ha llevado por todos lados, muchas veces cuesta desprenderse. Realmente, va a ser una función especial la que haremos en Santiago del Estero ese día", puntualizó.

Rodó nos decía, en una entrevista, que "Jekyll y Hyde" volvería en el 2019. ¿Imagina ese retorno?

No lo sé. Yo también tengo mis proyectos. Termino éste y ya empiezo a acelerar el otro. Yo creo que se cumplen los ciclos y es mejor ser cautos. No sé si voy a hacerlo. Posiblemente, en ese momento esté haciendo un personaje protagónico de otra cosa, que es lo que me interesa.