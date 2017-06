Oriana Sabatini será telonera de Ariana Grande

29/06/2017 -

En medio del éxito tras la presentación de su primer sencillo, "Love Me Down Easy", que compuso y produjo en Los Ángeles junto a MDL (productor, entre otras canciones, del hit de Justin Bieber "What do You Mean"), Oriana Sabatini se presentará en vivo en el esperado show de Ariana Grande en el Directv Arena este 5 de julio.

A pocos días del lanzamiento, Oriana , producida por Babel projects logró más de 1.5 millones de Streams y alcanzó el puesto 17 de la Playlist Viral Global de Spotify y el puesto 1 en Argentina, España, México y Perú. Además, el video ya tiene más de 2 millones de Reproducciones en Vevo.

Con tan sólo 20 años, Oriana fue elegida por importantes marcas para ser cara de sus campañas. También protagonizó la serie "Aliados" y cantó en los Kids Choice Awards de Nickelodeon. Ganó premio Kids Choice Awards como Mejor Actriz, entre otros.