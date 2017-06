Se confesó el hijo de "La Bomba Tucumana"

29/06/2017 -

Santiago Ariel Griffo (25), más conocido como Tyago, se hizo notar hace pocos días, cuando se lo vio acompañando por su madre, Gladys, "La Bomba" Tucumana (52), en el Bailando 2017. Su simpatía cautivó a Marcelo Tinelli (57) y cuando se necesitó un reemplazante para el lugar que dejó libre José Ottavis (37), no hubo dudas.

Tyago se refirió a su sexualidad, tema del que se habló mucho durante los últimos días. Aparecieron algunos hombres, como Tomasito Süller, que dijeron que habían tenido algo con él. También Mimi, la novia de "El Tirri", salió a decir que el músico le envió mensajes a su pareja.

"¡No sé cómo la gente miente tanto!", criticó. Y siguió: "Fue El Tirri el que me pidió mi número porque me dijo que quería grabar un tema conmigo. Hablamos, hubo buena onda, pero nada más. Y Mimi no sé qué fue lo que flasheó", señaló. El tema no quedó ahí. Tyago agregó: "Por tener un minuto más de tele la gente es capaz de cualquier cosa".

"Lo que más me duele es que haya mentido en el programa más importante de la tele. Estoy viviendo algo totalmente nuevo, que no esperaba ni buscaba. Y me lo quieren arruinar con mentiras’, se quejó.

"Todo lo que dicen sobre mi sexualidad es mentira", concluyó.