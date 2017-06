Celeste Cid negó que se haya operado el rostro

29/06/2017 -

Celeste Cid se tomó en broma el comentario de que se hizo una cirugía facial y que ahora tiene la cara de Lía Salgado. "Como alguna vez dijeron que Lía se parecía a Julia Roberts, yo sería como una prima lejana de Julia", contó, riéndose, la actriz a la revista ¡Hola! de Argentina.

A sus 33 años, Celeste es hoy una de las hermanas Estrella y tapa de la revista donde dice que no está en contra de las cirugías, "pero la operada que no se hace cargo de que está operada me parece un bajón", declaró.