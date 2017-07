Natacha Jaitt criticó con dureza a Diego Latorre y su mujer: "Sentí asco, son dos ratas miserables"

-

La aparición de Diego Latorre en el programa de Marcelo Tinelli en compañía de sus hijos para apoyar a Yanina Latorre despertó todo tipo de opiniones. Entre ellas, la de Natacha Jaitt, con quien el exjugador tuvo una aventura amorosa.

La mediática habló en el ciclo radial "Falta de respeto" y criticó sin filtro al matrimonio.

Al ser consultada por lo que sintió al ver a Diego y Yanina juntos en TV, disparó: "Sentí vergüenza, asco, cero dignidad. Les gusta más la cámara que cog... a ella y a él. Son dos ratas miserables. Fue el papelón televisivo del año".

Esta vez, Jaitt también disparó contra Yanina: "Ese llanto mentiroso de mala actriz, porque llora por sueño, no por otra cosa. Tengo 39 años, 20 en los medios, acá y en otros países, a mí de gila no me agarra nadie. Y el papelón total que vi me dio ganas de vomitar. ¿Disculpas públicas en un programa de televisión? Eso se hace a puertas cerradas. ¿Llevar a las criaturas?", señaló.

Y agregó: "Yo me doy cuenta de que se enamoraron de la cámara. Ella y él. Son una mentira. ¿Pero pensás que esta gente perversa, siniestra, no lo viene haciendo cada uno por su lado?".